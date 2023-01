Procès l’ex-président, Aziz : la justice convoque des témoins

ALAKHBAR (Nouakchott) – La justice mauritanienne a convoqué des témoins au procès de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz qui s’ouvre mercredi prochain devant la cour criminelle spécialisée dans la lutte contre la corruption, a révélé dimanche une source d’Alakhbar.



Parmi les personnes convoquées, deux anciens ministres et anciens directeurs de la societe SNIM, Mokhtar Ould Djay et Ibrahim Mbarek Mohamed Mokhtar, l'ancien directeur de la fondation SNIM, Abou Ould Akah, et les hommes d'affaires Mohyedin Ahmed Saleck et Ahmed Samyou.



L’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz est poursuivi avec 11 coaccusés pour, entre autres, corruption, détournement de deniers publics et mal gouvernance durant sa période de règne 2009 - 2019