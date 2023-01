Mauritanie : L’ex-président Aziz promet de défendre sa dignité

ALAKHBAR (Nouakchott) - "J’irai défendre mon honneur ma dignité, mais plus encore les droits de tout un peuple à la justice et à l’équité", a déclaré mardi l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz dont le procès s’ouvre demain (25 janvier) devant une cour criminelle.

Sur sa page Facebook, Ould Abdel Aziz a rappelé avoir servi l'Armée fidèlement pendant 31 ans et pris le pouvoir [lors du putsch de 2008] pour combattre "les abus de pouvoir, l'insurrection armée, l'insécurité et les attentats terroristes."



L’ex-président, qui est âgé de 66 ans, a dit avoir "réformé" le pays et "amélioré les conditions de vie des citoyens les plus défavorisés" durant sa période de règne 2009 -2019.



Mohamed Ould Abdel Aziz a, par ailleurs, critiqué le régime de son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en le qualifiant d’un "régime destructeur" qui "entrave le progrès du pays. "