Mauritanie: arrestation de l'ex-président, Aziz, à la veille de son procès

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été arrêté mardi à la veille de son procès qui s’ouvre demain (25 janvier) devant une cour criminelle.





Excepté l’ex-président que la Police a escorté de son domicile à Nouakchott à la direction générale de la Sureté nationale, les autres coaccusés ont été convoqués au téléphone.





Mohamed Ould Abdel Aziz et 10 coaccusés, dont ses proches parents et des anciens ministres et directeurs de sociétés nationales, sont poursuivis pour, entre autres, dissipation de biens publics, trafic d’influence, abus de fonctions et enrichissement illicite.