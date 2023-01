Mauritanie : La police politique est déterminée à humilier l'ex-président, Aziz (Avocat)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Maitre Ly Cire Cledor, un des avocats de la défense de l’ex-président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a déclaré mardi à Alakhbar que la "Police politique et non pas la police judiciaire, est déterminée à humilier son client."



Selon l’avocat, "sur simple convocation sans notification d’un quelconque mandat décerné par un juge judiciaire à l’occasion des formalités préalables et obligatoires à l’audience de jugement ou après les dites formalités, la police politique et non pas la police judiciaire, est déterminée à l’humilier [ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz] et à agir dans l’illégalité."



Maitre Ly Cire Cledor a ajouté que "depuis des jours la cellule du président était en préparation et la défense n’a pas encore reçu le dossier pour un procès qui débute demain (Mercredi 25 janvier) avec plus de 8000 pièces , en défi aux exigences minimales d’un procès équitable."



"La popularité de Mohamed Ould Abdel Aziz, a poursuivi l’avocat, constitue une grande menace pour les autorités qui utilisent la justice comme bras armé pour le priver de ses droits consacrés par la loi fondamentale du pays ainsi que les conventions internationales ratifiées et déclarations proclamées par l’État de la Mauritanie."