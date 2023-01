L’espoir des citoyens sur Ould C. El Ghazouani "est parti en fumée" (Député)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le député opposant mauritanien Idrissa Bilaly Camara a déclaré, samedi, que "tous les espoirs" que nourrissaient ses concitoyens sur le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani "sont partis en fumée".

Le député s’exprimait lors de la discussion des parlemtaires de l'action du Gouvernement en présence du premier ministre.

"Après quatre années de pouvoir, vous n'avez pas respecté vos engagements à cette jeunesse, laissée à son sort et sans espoir", a ajouté le député en s’adressant au premier ministre.



"Il y a encore des milliers de mauritaniens et mauritaniennes qui sont en difficulté de recensement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et nous savons tous, que c'est le droit le plus fondamental de tout citoyen", a-t-il poursuivi.



Selon le deputé, "nos compatriotes de la diaspora et plus précisément ceux qui résident en France, attendent trois à quatre mois, juste pour avoir un rendez-vous pour un dépôt de passeport. C'est vraiment triste."



Idrissa Bilaly Camara a, par ailleurs, dit: "C'est clair que la majorité de la population avait beaucoup d'espoirs sur vous, notamment, en matière de création d'emplois pour les jeunes, de justice sociale, d’éducation, de baisse du prix des denrées de première nécessité et de lutte contre la migration clandestine, mais en vain."