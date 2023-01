Mauritanie : Reprise du procès de l'ex-président, Aziz

ALAKHBAR (Nouakchott) – Après une suspension jeudi dernier, le procès de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et ses 10 accusés a repris ce lundi devant le tribunal anti-corruption



A l’entame du procès, le tribunal a fixé les lundi, mardi et mercredi comme jours d’audience par semaine



Jeudi, la question qui avait marqué l’audience était l’arrestation de l’ex-président a la veille du procès



La défense a qualifié cette arrestation ‘’d’enlèvement’’ tandis que le ministère public et le collège des avocats de l’État ont évoqué une procédure légale.