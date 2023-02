Parcours d’un self-made man : Idrissa BA, Directeur Général de NOLOC

Idrissa BA est un citoyen mauritanien, né en 1972 à Deycherak, commune de Melzem-Teychitt, dans le département de MONGUEL où il a fait ses études primaires avant d’obtenir son entrée en 6 ème à Tekane. Issu de familles d’éleveurs, son père voulait le confiner dans des travaux d’élevage mais Idrissa était attaché aux études, appuyé par sa maman, convaincue par la pertinence de son choix.



La vie d’Idrissa était complexe et l’homme savait dès les premiers balbutiements de sa carrière qu’une solide formation allait faire de lui celui qu’il est devenu. Son parcours est atypique et parsemé de difficultés qu’il n’a jamais cessées de surmonter, bravant des situations les plus compliquées aussi bien en Mauritanie qu’à l’étranger.



Le BAC en poche et après 2 ans à l’université, Idrissa intègre la 2eme promotion de la marine marchande à Nouadhibou où il a travaillé en sa qualité de marin avant de se lancer dans l’aventure en Europe, précisément à LISBONNE au Portugal et en Espagne où il avait atterri dans un environnement qui lui était totalement hostile et soumis à des travaux manuels intenses.



Ce fut le début d’une carrière qui marque la vie d’Idrissa qui avait vite compris le sens et la portée du savoir surtout pour quelqu’un qui, de prime à bord, ne se souciait pas de la recherche effrénée de bien matériels ou financier ou du gain facile. Sa seule et véritable ambition était de relever le défi de la formation, un challenge qu’il a réussi, après plusieurs travaux précaires, sans jamais perdre de vue son objectif.



Arrivé à LISBONNE, Idrissa était frappé par les gigantesques immeubles dressés dans les grandes artères, les échangeurs flamboyants, les monuments, les métros, bref les réalisations d’infrastructures qui n’avaient rien à voir avec la réalité de son pays. De là lui est venu le déclic d’orienter sa formation dans le domaine du bâtiment. Il a eu la chance de faire valoir ses compétences à travers des projets d’expo d’envergure et devient un exemple endurant et compétent dans ce domaine aussi complexe qu’il maitrise grâce à son savoir et son savoir-faire avant d’aller en Espagne, la qualification étant un atout de taille. Ayant bénéficié d’une solide formation, il crée la société IDI’S CONSTRACCCIONES Y ESTRUCTURAS SL qui a fait ses preuves dans l’espace très étriqué de la construction.



En 2001, Idrissa BA se retrouve à Madrid et participe à l’extension de l’aéroport puis à ALICANTE pour la réalisation de plusieurs infrastructures dont la réhabilitation de CONCATEDRAL SAN NOCOLAS ALICANTE, d’immeubles, de monuments et la construction d’autoroutes et de logements sociaux.



Après de bons et loyaux services rendus en Europe, 20 ans après, Idrissa rentre au bercail, crée sa société de construction NOLOC dont il est le Directeur général en plus de la filiale de la prestigieuse représentation de NEUCE, qualifiée dans la peinture. Entouré d’un personnel qualifié, Idrissa se lance dans le marché en tant que consultant, forme des cadres de l’administration centrale, soumissionne et gagne des projets d’envergure d’abord à l’état-major de l’armée où il a accompli le système hydraulique, puis la réhabilitation de l’hôtel Khaima au 8eme étage transformant les bureaux en chambres d’hôtel en terme d’aménagement, la décoration d’AZALAI Hôtel portant sur ce qui est communément appelé les secondes œuvres, l’extension de monotel Dar El Barka avant d’engager d’autres projets pilote du BIT pour la haute intensité de mains d’œuvre et au niveau d’ALEG. Il engage BTC à KAEDI avec comme cahier de charges, la construction de maisons en dôme, un projet écologique où il déplore l’absence d’appui.



D’expériences en expériences, son dynamisme et sa réputation dans le bâtiment l’ont conduit hors de nos frontières, notamment dans la sous-région, au Sénégal, à Diamniadio où il a excellé et devenu l’entreprise numéro 1 dans le classement par ordre d’excellence.



Idrissa BA, un patriote accompli se désole des conséquences néfastes de la COVID 19 qui a freiné ses activités mais reste persuadé que bien d’autres défis restent encore aujourd’hui plus qu’hier à relever. Il invite la jeunesse de son pays à s’intéresser aux études et à la formation, seule gage de leur réussite.



L’homme est un cadre engagé au service de son pays, un travailleur infatigable, un perfectionniste qui côtoie les meilleurs au monde grâce à sa solide formation et ses expériences diverses dans le bâtiment et la construction. M. BA, en sa qualité de spécialiste en construction peut offrir ses services de formation aux agents avec un suivi régulier conformément aux procédures standard d’application en vigueur. L’accompagnement et l’amélioration de l’environnement des agents urgent pour la maitrise technique dans le domaine de la construction.



Mamadou Ousmane TALL