Kiffa - Assaba: Le député Biram Dah Abeid admis à l'hôpital

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le député du parti Sawab et militant des droits humains Biram Dah Abeid a été admis hier lundi à l'hôpital de Kiffa (Assaba) suite à un malaise.



Biram Dah Abeid était en tournée politique dans les wilaya de l'intérieur (Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha)



Sur sa page Facebook, le parti Sawab a évoqué "un léger malaise résultant de la fatigue après une longue tournée ".



Le parti a informé que le député "a reçu les soins nécessaires et a pu échangé avec son entourage".