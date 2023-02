Mauritanie : La défense de O. Abdel Aziz veut "entraver" son procès (Avocat État)

ALAKHBAR (Nouakchott) - La défense de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz insiste sur l'article 93 de la Constitution "pour entraver" le déroulement de son procès devant le tribunal spécialisé dans les crimes de corruption, a déclaré hier lundi maitre Nema Ould Ahmed Zeidane avocat de l’État.



Maitre Nema Ould Ahmed Zeidane a aussi qualifié les plaidoiries de la défense de "confuses " et "incohérentes" , ajoutant : "tantôt, ils parlent d'incompétence tantôt d'irrecevabilité."



Lundi, sixième jour du procès, dix-sept 17 avocats (défense et partie civile) ont fait leurs plaidoiries dont certaines longues de plus de 40 minutes.