Mauritanie : L’Union européenne, mal à l'aise avec la visite de Lavrov

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Union européenne semble être mal à l'aise » avec la visite mauritanienne du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué une source d’Alakhbar.



La source a souligné que l’UE a anticipé son dialogue politique avec Nouakchott, tenu lundi, soit 24 heures avant l’arrivée du chef de la diplomatie russe.



L’objectif de cette anticipation était de rencontrer le gouvernement mauritanien avant l’arrivée de Sergueï Lavrov à Nouakchott, a poursuivi la source, ajoutant que l’Union européenne a demandé au Gouvernement les raisons de la visite de Lavrov.



Mercredi, les media officiels mauritaniens ont, pendant plusieurs heures, passés sous silence la visite du ministre russe des Affaires étrangères qui était arrivé à Nouakchott la veille.



Le même mercredi, la presse privée mauritanienne a été empêchée d’assister à la conférence de presse entre Sergueï Lavrov et son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Merzoug.



Moins de 24 heure après le départ de Lavrov du territoire mauritanien en direction du Soudan, Mohamed Salem Ould Merzoug s’est réuni avec les ambassadeurs de France et de l’Allemagne à Nouakchott.



Depuis le Soudan, le ministre russe des Affaires étrangères a, lui, déclaré que des délégations européennes ont été dépêchées en Afrique du Sud, en Mauritanie et au Soudan pour faire de l’ombre à sa tournée africaine.