Mauritanie : Le FAGACE veut aider le pays à garantir les emprunts productifs

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le directeur général du Fonds africains de garantie et coopération économique -FAGACE, le tchadien NGueto Tiraina Yambaye, a informé hier mardi de la volonté du fonds d’aider la Mauritanie à garantir les emprunts productifs destinés au financement de projets commerciaux économiquement ou financièrement rentables.



NGueto Tiraina Yambaye, en visite en Mauritanie depuis le 13 février courant, s’exprimait lors d’une rencontre avec les banques privées et institutions de crédits du pays.



La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère mauritanien des Finances, Mamadou Abdoulaye Diallo, du président de l’Association des professionnels des banques et institutions financières, Isselmou Tadjedine, et de représentants de banques privées et institutions de crédits.



Le directeur général du FAGACE a également développé le concept de partage des risques entre banques et garants, notamment dans le cadre du financement des PME/PMI et des projets structurants, financés à travers des emprunts productifs émis ou contractés par les États ou leurs organismes publics / parapublics ou encore les entreprises privées.



Le FAGACE a adopté une stratégie d’intervention dénommée THE NEW MEMENTUM 2021-2025 pour accroitre sa contribution au financement des PME/PMI et de projets structurants publics et privés, en collaboration avec les banques des États membres, dont la Mauritanie