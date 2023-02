Le SG de l’ONU plaide pour l’allégement de la dette africaine

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le continent africain "a besoin d'un financement international pour alléger le fardeau de sa dette", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, au 36e sommet de l'Union africaine.



A cette situation le secrétaire général a ajouté la guerre russo-ukrainienne qui, selon lui, a affecté directement la vie des peuples africains.



Pendant ce temps, a poursuivi Antonio Guterres l'Afrique doit œuvrer pour la paix, notamment dans le Sahel et dans l'Est de la République démocratique du Congo.



Dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU a exigé le retour à l’ordre constitutionnelle au Mali, au Burkina Faso, en Guinée Conakry, au Soudan et au Tchad.