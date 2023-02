Présidence de l’UA : le comorien Azali remplace le sénégalais Macky Sall

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président de l'Union des Comores unies Azali Assoumani, a succédé, samedi, au sénégalais, Macky Sall, à la tête de l’organisation de l’Union africaine (UA) pour un mandat d’un an, a l’ouverture de la 36eme session de la Conférence ordinaire de l’UA.



Azali Assoumani, 64 ans, va devoir présider l’Union Africaine (UA) pour un mandat d’un an.



Macky Sall a félicité son successeur à qui il a rappelé le défi immense l’attendant, en raison, dit-il, du contexte continental et international



Le président sénégalais s’est aussi dit confiant quant à la capacité de Azali Assoumani de servir l’Union africaine.