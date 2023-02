Nouakchott : Aissta Lam espère une participation significative au Forum d'investissement

ALAKHBAR (Nouakchott) - Aissta Lam, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, a dit samedi en conférence de presse, qu'elle attend une participation significative au Forum d'investissement, prévu les 15 et 16 mars prochain à Nouakchott.





Le Forum est organisé en marge de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique à Nouakchott (OCI), en collaboration avec le Centre islamique pour le développement du Commerce, affilié à l'OCI.





L'évènement va réunir de nombreux acteurs économiques dont des investisseurs dans les secteurs public et privé et des agences de promotion d'investissements, a indiqué Aissta Lam.





Présente à la conférence de presse, la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Latifa Elbe Abdelawi, a déclaré que le Forum va permettre d’établir un partenariat fructueux entre la Mauritanie et les pays de l'OCI.



Latifa Albe Abdelawi a ajouté que le forum va promouvoir la destination Mauritanie auprès des investisseurs en raison de l’emplacement stratégique du pays et de l’amélioration du climat des affaires.