ALESCO : Le mauritanien Mohamed Ould Amar rempile pour 4 ans

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO), a annoncé, samedi, la reconduction du mauritanien Mohamed Ould Amar, à sa tête, pour un mandat de 4 ans. La décision a été rendue publique à l’ouverture du congrès qui se déroule actuellement à Nouakchott.Dans un mot qu’il a prononcé pour l’occasion, le ministre mauritanien de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, a indiqué que l’ALESCO a au cours du dernier mandat, réussi à « maintenir sa présence au niveau régional et international, en se rendant disponible et en mettant ses compétences au service des pays membres afin de « promouvoir l’éducation, la culture et les sciences ».De son côté, le secrétaire général de l’ALESCO en Irak, Ala Al Waali, par ailleurs représentant du ministre irakien de l’éducation et président de la 26e session, a souligné que « la réunion d’aujourd’hui est l’occasion de mettre en exergue le consensus autour du directeur général de l’organisation, Mohamed Ould Amar».Les délégations participantes, ont toutes plébiscité Ould Amar, qui était candidat à sa propre succession.