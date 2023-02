Démarrage de la 2e phase des Olympiades des sciences

ALAKHBAR (Nouakchott) - La phase régionale du rallye des sciences et le second volet des olympiades des sciences, ont démarré, aujourd’hui. Les élèves en lice concourent pour obtenir le prix du président de la République pour les sciences 2023.Les olympiades comptent 1471 participants, contre 135 au niveau du rallye des sciences, dont 27 élèves représentants Nouakchott.Le coup d’envoi des deux compétitions a été donné par le ministre de l’Education nationale et de la Réforme du Système éducatif, Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, au niveau de l’école normale des instituteurs de Nouakchott.Dans une déclaration faite pour l’occasion, le ministre a déclaré que la septième édition du prix du président, vise à promouvoir une compétition saine entre les élèves des filières scientifiques, afin de mettre en valeurs leurs talents et leur permettre de représenter valablement la Mauritanie au niveau international.