G5 Sahel : le président Mohamed Ould Ghazouani se rend à N’Djamena

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Addis-Abeba, dimanche, à destination de N’Djamena, capitale du Tchad. Il y participera au sommet extraordinaire du G5 Sahel.La veille, le président avait pris part au 36e sommet de l’Union Africaine, à Addis-Abeba, en Ethiopie.Le sommet du G5 Sahel quant à lui, intervient à la suite du retrait du Mali de l’organisation et du transfert du quartier général de la force conjointe au Niger. A cela s’ajoute les défis sécuritaires auxquels les pays font face, dans la zone du Sahel.Le président est accompagné d’une délégation composée de :Ministre conseillère à la présidence de la République : Coumba Ba;Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur : Mohamed Salem Ould Merzoug;Ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs : Ousmane Mamoudou Kane ;Ministre de l’Environnement et du Développement durable : Layla Camara;Directeur de cabinet du président de la République : Ismail Ould Cheikh Ahmed;Ambassadeur de la Mauritanie à N’Djamena : Sidaty Cheikh Ahmed Ould Ahmed Aicha;Conseiller à la présidence de la République : Ahmed Ould Bah dit Hmeida;Conseillère à la présidence de la République : Aissata Daouda Diallo ;Directeur général du protocole d’État : El Hacen Ould Ahmed.