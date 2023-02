Asma Ould Abdel Aziz tient le président Ghazouani pour responsable de ce qui pourrait arriver à son père

ALAKHBAR (Nouakchott) – Asma, fille de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz déclare tenir l’actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à son père dans son lieu de détention. Dans une lettre adressée aux mauritaniens, elle a indiqué que son père a lutté dans la nuit du vendredi au samedi contre la maladie.En détention dans le cadre du procès dit du dossier de la décennie, Ould Abdel Aziz aurait souffert d’une hausse de sa pression artérielle, qui a nécessité l’intervention d’un médecin.Selon Asma Mint Abdel Aziz, la santé de son père s’est détériorée à cause des conditions de sa précédente détention qui a duré plusieurs mois. Elle la qualifie de torture psychologique et physique, qui a amené son père à subir plusieurs interventions au niveau du cœur.Asma Mint Abdel Aziz dénonce également le fait que son père soit gardé par des éléments de la police antiterroriste et de l’antidrogue. Elle crie à la violation de la loi, car les prisons sont censées être sécurisées par la garde nationale.Asma qui tient le président Ghazouani pour responsable de tout préjudice que pourrait subir son père, rappelle que la police a auparavant provoqué et menacé son père, notant par la même occasion qu’un citoyen innocent a été tué dans un commissariat de police.Enfin, Asma Mint Abdel Aziz martèle que son père, victime d’injustice, est un patriote qui a servi le pays 41 ans.