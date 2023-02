Le nouveau président du G5 Sahel veut le retour du Mali à l’organisation

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le nouveau président en exercice du G5 Sahel, le chef de l’État mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a promis, hier lundi, « d’œuvrer pour le retour du Mali » au sein de l’organisation sous-régionale.



« Nous sommes résolus à continuer à œuvrer pour le retour de nos frères maliens dans la famille G5-Sahel qui est et restera toujours la leur», a-t-il dit.



Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s’exprimait à sa prise de fonction en tant que nouveau président en exercice du G5 Sahel, en remplacement de son homologue tchadien Mahamat Déby.



La sortie du Mali du G5 Sahel « a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et privé l’organisation de l’apport capital d’un pays frère et membre fondateur.



Au même moment, poursuit le président mauritanien, les groupes terroristes renforçaient leur présence dans la zone des trois frontières, faisant des milliers de déplacés internes et un nombre plus important de pertes humaines».



Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a invité ses paires à « tout mettre en œuvre afin de préserver et renforcer» le G5-Sahel qui est, selon lui, «le cadre le plus approprié» pour combattre le terrorisme.