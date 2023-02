Des employés de l’hôpital de Nouadhibou dénoncent des conditions de travail difficiles

ALAKHBAR (Nouakchott) – Selon des employés du centre hospitalier de Nouadhibou, le ministère de la santé n’a pas honoré ses engagements concernant la satisfaction de leurs revendications.Au cours d’un sit-in de protestation organisé à l’intérieur du CHN, des employés ont dénoncé des conditions de travail « devenues extrêmement difficiles ». Ils indiquent que le ministère n’a répondu à aucune des demandes formulées il y a quatre mois. Elles sont relatives au paiement de primes et la fourniture d’équipements et l’agrandissement de l’hôpital.Selon le docteur Hamid Bamine, le ministère de la santé avait réagi suite aux mouvements d’humeur d’octobre dernier. Des engagements ont été pris par ledit ministère pour la résolution des problèmes posés. Quatre mois plus tard, aucune demande n’a été satisfaite.Ould Bamine ajoute qu’il était nécessaire d’alerter l’opinion, soulignant qu’ils ont décidé de boycotter les gardes de nuit, dont les primes sont en retard de 7 mois. Ould Bamine qui précise que les employés ont tenu bon pendant longtemps, tient l’administration pour responsable du vide que la « grève » va occasionner.A son tour, une autre employée de l’hôpital, Aicha Mint Brahim indique que ses collègues et elles ont supporté le retard des primes pendant 7 mois, alors que la plupart d’entre eux en dépendent.Les employés du CHN ont aussi demandé au président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani d’intervenir en leur faveur, pour qu’ils surmontent la situation qualifiée de difficile.