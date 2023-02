Mali : 3 soldats sénégalais tués, 5 autres blessés (DIRPA)

ALAKHBAR (Bamako) – Trois militaires sénégalais ont été tués et cinq autres ont été blessés au Mali, a annoncé l’armée sénégalaise, mardi 21 février 2023. Ils sont tous membres du contingent que leur pays a déployé chez le voisin malien, dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA).L’Agence sénégalaise de presse, a publié une déclaration de la direction de l’information et des relations publiques des armées, qui explique les circonstances du drame. On apprend que c’est au retour d’une mission de ravitaillement entre les localités d’Ogassagou et de Sévaré, qu’un « véhicule blindé du contingent sénégalais a heurté un engin explosif improvisé à hauteur du village de Songobia, centre du pays ».Selon la même source, « les blessés ont été secourus et évacués vers des structures médicales dédiées ». Elle précise par ailleurs que « les procédures administratives sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés ».Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Mali et chef de la MINUSMA, El Ghassim Wane, « condamne fermement cette attaque et présente ses condoléances les plus émues aux familles et frères d’armes des défunts casques bleus », dans un communiqué publié par la MINUSMA.Wane estime que cet incident est « une illustration tragique supplémentaire de la complexité de notre environnement opérationnel et des sacrifices consentis par la communauté internationale pour la paix au Mali ».Le diplomate mauritanien à la tête de la MINUSMA, rappelle que les attaques qui visent les forces de maintien de la paix, « peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international ». Il a souligné la nécessité de « tout mettre en œuvre pour identifier et traduire en justice » les auteurs d’actes hostiles contre la MINUSMA.Wane a aussi renouvelé l’engagement de la MINUSMA « à continuer à œuvrer en faveur de la sécurité et de la stabilité au Mali en appui aux efforts des autorités maliennes et des autres acteurs concernés.De son côté, le ministère malien des affaires étrangères condamne « un acte barbare », présentant ses condoléances à la mission onusienne, au gouvernement et au peuple sénégalais.Le Sénégal a déployé un contingent de 850 militaires dans le cadre la MINUSMA, entre le 16 août et le 15 septembre 2022 pour une durée d’un an.Les forces onusiennes au Mali sont estimées à 15 800 personnes, dont 12 400 militaires. 168 d’entre eux ont perdu la vie, depuis 2013.