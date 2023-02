Abidjan : L’office national du tourisme participe à des journées culturelles

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’Office national du tourisme participe aux journées culturelles arabes, organisées à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire.L’office déclare avoir participé à ces journées avec succès, notant qu’elles ont permis de faire une présentation sur les potentialités culturelles et touristiques de la Mauritanie.D’après la même source, la participation de la Mauritanie à cette première édition, a été marquée par la mise en évidence du rôle joué par la mahadra de Chinguetti, dans la vie du mauritanien.A noter que l’exposition s’est ouverte par une visite de la ministre ivoirienne de la culture et de la francophonie, du secrétaire adjoint de la ligue arabe, Mohamed Lemine Ould Akiq et des membres du corps diplomatique arabe présents à Abidjan. Ils ont été reçus par l’ambassadeur de la Mauritanie à Abidjan, Mohamed Abdallah Ould Khatra et une équipe de l’office national du tourisme, qui supervise l’exposition.