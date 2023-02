La HAPA participe à une conférence sur les principes de régulation des plateformes numériques

ALAKHBAR (Nouakchott) – Une conférence internationale sur les principes de régulation des plateformes numériques, a démarré, mercredi à Paris avec la participation du président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA), M. Houssein Ould Meddou.Des représentants d’instances de régulation, de gouvernements et de plateformes numériques sont invités à cette rencontre organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).Il est prévu que le président de la HAPA fasse une présentation concernant « la réforme » du secteur des médias en Mauritanie, l’évolution du cadre juridique et l’extension des compétences de la HAPA qui coiffe désormais les plateformes en plus de la presse écrite, de l’audiovisuel et du web.Au terme de la conférence qui se déroule du 21 au 23, les experts de l’UNESCO compileront les contributions reçues afin de dresser les principes mondiaux qui seront envoyés différentes parties prenantes, pour la mise en œuvre des politiques et outils adaptés, dans le respect des droits humains.