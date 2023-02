a Mauritanie et Shell signent un accord d’exploration-production

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Abdesselam Mohamed Saleh, et le premier vice-président de la Compagnie Shell, William Langin, ont signé, hier mardi à Nouakchott, un accord d’exploration - production concernant la section C2 du bassin côtier des eaux territoriales mauritaniennes.



L’accord vise à élargir l’espace des relevés sismiques 3D dans des endroits supposés contenir des hydrocarbures.



Le ministre Abdesselam Mohamed Saleh a indiqué que l’accord traduit la qualité et le poids du partenariat stratégique liant l’État mauritanien et la Compagnie Shell.



Il a rappelé que Shell, a déjà réalisé 6.205 km2 de relevés sismiques 3D au cours de la phase d’exploration actuelle au niveau de la section C10, dont l’analyse des données a abouti à des indices d’hydrocarbures dans certains endroits.



Le premier vice-président de Shell a, lui, exprimé sa gratitude au Ministère mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Energie pour sa collaboration exemplaire avec sa compagnie.