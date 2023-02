Accord de coopération entre les agences de presse mauritanienne et italienne

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le directeur général de l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), Mohamed Fall Oumeir Beye et le directeur exécutif de l’agence de presse italienne (Ansa), Stéfano De Alessandri ont signé hier mardi, via visioconférence, un accord de coopération.



L’accord stipule que chacune des deux agences doit envoyer quotidiennement à l’autre dix dépêches pouvant assurer une large couverture des événements dans chacun des deux pays.



Le directeur général de l’AMI a indiqué que l’accord permettra aux deux parties d’échanger les informations permettant de développer des projets de partenariat entre les entreprises des deux pays.



Le directeur exécutif de l’Ansa a souligné l’importance de cet accord qui favorise l’accès aux informations des deux pays.



La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’ambassadrice de Mauritanie en Italie, Zeinebou Ely Salem et son homologue italien dans notre pays, Armando Barucco.