Mauritanie : La Marine nationale annonce un recrutement

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Marine nationale de Mauritanie a annoncé, hier mardi, un recrutement direct de jeunes mauritaniens, âgés de 16 à 25 ans au 31 décembre 2023.



L’intéressé doit déposer sa candidature du 06 au 20 mars 2023 à l'État-major de la Marine Nationale à Nouakchott.



Le candidat doit être apte physiquement et titulaire d'un diplôme de Brevet d’études secondaire ou muni du relevé de notes de la dernière année secondaire.



Le dossier de candidature est composé de :



• une copie de l'acte de naissance

• deux photocopies de la carte d'identité

• une photocopie légalisée du certificat de nationalité

• Une attestation de non mariage

• Un casier judiciaire de 3 mois de validité

• une photocopie légalisée du diplôme d'études

• une autorisation parentale pour les moins de 18 ans

• 08 photos d’identité.



Pour plus d’information, la Marine nationale a mis à la disposition des intéressés ces deux numéros de téléphone : 46719792 - 2227199