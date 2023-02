Le syndicat des inspecteurs de l’enseignement technique dénonce «une injustice »

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Syndicat national des inspecteurs de l’enseignement secondaire et technique, renouvelle son appel au président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour qu’il intercède en leur faveur. Il estime que ses membres sont victimes d’injustice et de marginalisation.Dans un communiqué dont Alakhbar a obtenu copie, le syndicat déclare avoir interpellé les autorités, notant que les trois ministres qui se sont succédé se sont tous engagés à résoudre leurs problèmes, dans les plus brefs délais.Le syndicat déclare n’avoir toujours pas pu rencontrer le ministre de tutelle, malgré les nombreuses sollicitations.Le syndicat dénonce la suppression des missions et du rôle de l’inspection pédagogique de l’organigramme du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Cela fait suite à la mise du département de la formation technique sous la tutelle du ministère de l’emploi (fusion).Auparavant, le syndicat rappelle que des missions d’inspections avaient été dépêchées et que des rapports ont été établis. Selon lui, ces rapports ont mis en exergue des manquements et ont formulé des recommandations.