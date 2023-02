Mauritanie - Affaire O. Chein : Six témoins entendus

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le juge d’instructions a entendu, mercredi, six témoins dans l'affaire de la mort suspecte du militant des Droits de l’homme, Souvi Ould Chein.



Il s'agit de cinq policiers et d’un civil qui avait publié une vidéo confirmant l'arrivée de Ould Chein au Commissariat de Dar Naim 2, en banlieue Est de Nouakchott.



Souvi Ould Chein est mort dans la soirée de jeudi à vendredi 9 février, peu après son arrestation au commissariat de Dar Naim 2, à la suite d'une plainte pour une affaire de dette.



Lundi dernier, le Parquet général a inculpé huit policiers, dont un commissaire, pour homicide volontaire, dissimulation du crime et des preuves et pour corruption.

