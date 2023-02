Président O. Ghazouani: le Festival Soninké promeut la diversité culturelle

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré, mercredi, que le Festival International Soninké (FISO) va contribuer à la promotion de la culture Soninké, et plus globalement, à l’enracinement de la diversité culturelle en Mauritanie.



Le chef de l’État mauritanien donnait le coup d’envoi de la 7e édition du festival à Nouakchott.



Il a indiqué que la culture concourt fortement au développement économique, sociale et politique des États.



« C’est à travers la culture que l’identité historique des sociétés humaines acquiert sens et valeur, a poursuivi le président. La Mauritanie restera solidaire de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion de la diversité culturelle».



Le FISO a réuni des délégations venues des wilayas de l’intérieur de la Mauritanie et de la diaspora (Mali, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Angola, France…).