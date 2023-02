La Mauritanie prépare le recensement du cheptel

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministère mauritanien de l’élevage a abrité, mercredi, une réunion préparatoire au recensement national du cheptel qui va débuter la semaine prochaine.



La rencontre a porté sur la phase pilote du recensement.



L’opération devra être bouclée au cours de l'année 2023 avec l’aide de l’Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE).



Le Ministère est également appuyé par deux experts internationaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).