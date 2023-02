Nouakchott: Cambriolage des locaux du Haut Conseil de la Fatwa

ALAKHBAR (Nouakchott) - Les locaux du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours à Nouakchott gracieux ont été cambriolés, jeudi, a informé le Conseil dans un communiqué.



Selon le communiqué, les voleurs se sont emparés de deux téléviseurs dans le bureau du président du Conseil et dans celui du Secrétaire général.



Les auteurs auraient procédé par escalade d’un bâtiment voisin (ancien siège du Ministère de l’Environnement) et par effraction des entrées.



Il s’agit du quatrième cambriolage, subi par le Conseil, a rappelé le communiqué.



La Police a ouvert une enquête sur l'affaire.