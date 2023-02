Les habitants de N’Diago captent désormais les ondes radio en FM

ALAKHBAR (Nouakchott) – La société Télédiffusion de Mauritanie, a annoncé qu’il est désormais possible pour les habitants de N’Diago et ses environs, de capter le signal de Radio Mauritanie et Radio Coran, en FM.Selon le communiqué de TDM, l’extension du signal s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du gouvernemental, pour que les ondes de radio Mauritanie puissent être captées sur toute l’étendue du territoire.