Mauritanie : le mouvement Ganbaanaxu dénonce " l’esclavage" en milieu Soninké

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Mouvement Ganbaanaxu a declaré avoir saisi l’occasion du Festival International Soninké (FISO) à Nouakchott pour "attirer l’attention des pouvoirs publics Mauritaniens à leur tête le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et les forces vives africaines sur la question de l’esclavage en milieu Soninké", selon un communiqué parvenu jeudi à Alakhbar.



Selon Ganbaanaxu, "les discriminations basées sur l’esclavage par ascendance sévissent de manières violente et récurrente au sein de l’ensemble des villages de la communauté Soninké à travers tous les états de la sous régions y compris la Mauritanie".



Le Mouvement a ajouté que "la successions des événements violents et particulièrement macabres qui se sont produits dans l’ensemble de la communauté Soninké en Mauritanie, au Mali en Gambie ,notamment , nous ont prouvé que les dirigeants du FISO sont tout simplement insensibles pour ne pas dire apathiques aux souffrances et humiliations qu’endure une grande partie jusque-là silencieuse de la communauté Soninké".



Ganbaanaxu a également dit "constater avec regret que les pontes des lobbies tribalo féodaux qui ont pignon sur rue en haut lieu, usent de tous les moyens pour cacher le véritable visage de la communauté Soninké loin de l’image glorieuse et fascinante des occupants authentiques du grand Wagadu".



"C’est à ce titre, a poursuit le mouvement, que nous avons décidé de publier le présent communiqué pour dénoncer cette situation grave et couper court aux manœuvres et aux manipulations des imposteurs de tout acabit. Nous ne pouvons pas continuer à nous réjouir avec des personnes qui sont non seulement insensibles à nos malheurs mais pire qui en sont les principaux instigateurs".



Enfin, "Ganbaanaxu comme son nom l’indique a toujours milité pour un vivre ensemble harmonieux sur la base des principes fondamentaux de droits humains conformément aux enseignements de notre sainte religion l’Islam . Ganbaanaxu est preneur et même acteur de tout rassemblement qui se construit sur cette base".