La Mauritanie vote en faveur du retrait russe de l’Ukraine

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie a voté, hier jeudi, en faveur de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU exigeant à la Russie le retrait, immédiat, complet et sans condition de ses troupes du territoire ukrainien.

141 pays ont voté pour et 7 autres contre, à savoir la Russie, la Biélorussie, le Mali, la Syrie, la Corée du Nord, le Nicaragua et l'Érythrée.



32 pays se sont abstenus, dont la Chine et l’Inde.



La résolution non contraignante de l'ONU a également appelé la Russie à instaurer dès que possible une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies.



Récemment, les médias officiels mauritaniens avaient passé sous silence, plusieurs heures durant, la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Nouakchott, les 7 et 08 février courant.