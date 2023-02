Rosso : Le prétendant au Califa de la Qadiriya, "victime de fouilles vexantes" (Proche)

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Collectif des Ainés de la famille Cheikh Saad Bouh, a dénoncé des "fouilles vexantes dont a été victime" le prétendant au Califa de la Qadiriya El Vadiliya de Nimjatt, Cheikh Saad Bouh Cheikh Mohamed Taghyoulah, hier jeudi à Rosso.



Bounena Ould Cheikh Mohamed Vadel du Collectif a rapporté l’information à Alakhbar, indiquant que "pendant plusieurs heures le Cheikh et sa délégation, majoritairement des mauritaniens, qui venaient du Sénégal pour rallier la ville religieuse de Nimjat à bord d’une trentaine de véhicules, ont été soumis à des fouilles vexantes et à des contrôles d’identité".



Il a ajouté que "le cheikh a refusé, dans ce contexte, la signature d’un acte s’engageant de ne pas tenir de rassemblement à Nimjat".



"L’acte a été finalement signé par le porte-parole du marabout, Cheikh Etghana, son cousin Cheikh Chaya et son fils Cheikh Talibouya", a-t-il informé.



Bounena a poursuivi qu’à l’arrivée à Nimjatt, "la gendarmerie avait déjà investi les lieux pour disperser ceux venus accueillir le cheikh, mais sans succès".



Ces évènements sont intervenus dans un climat de lutte de succession qui persiste des mois après le décès de l'ancien calife Cheikh Aya.