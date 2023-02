Une députée annonce sa démission du parti Tawassoul

ALAKHBAR (Nouakchott) – La députée du parti Rassemblement pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), Zeinabou Mint Taghi annonce sa démission du parti.C’est sur sa page Facebook qu’elle a diffusé la nouvelle. Elle y indique qu’elle compte poursuivre son parcours politique, toujours dans l’opposition.Elle a déclaré qu’elle restera « attentive aux préoccupations et souffrances des citoyennes, mobilisée contre la corruption et toutes les politiques de développement qui ont échoué ».Mint Taghi a aussi adressé ses remerciements aux militants et dirigeants du parti Tawassoul.Des sources médiatiques soulignent que Mint Taghi a justifié sa démission dans une lettre adressée au parti par l’évolution de la vision globale du parti et de la sélectivité qui règne au niveau de la formation politique.