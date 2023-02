La société de transport public réceptionne 50 bus d’une valeur de 1,7 milliards d’ouguiyas

ALAKHBAR (Nouakchott) – La société de transport public, a réceptionné, vendredi, 50 bus pour d'une valeur de 1,7 milliards d’ouguiyas (ancienne monnaie), afin de renforcer son parc. Il s’inscrit dans le cadre de la 1ère phase du projet de mobilité urbaine de Nouakchott, à l’horizon 2026.Le ministre de l’Equipement et des Transports, Nany Ould Chrouga a dans un mot prononcé à l’occasion de la cérémonie de lancement, souligné que le gouvernement a mis en place un projet intégré, pour prendre à bras le corps la problématique du transport urbain, la croissance de la demande et la gestion des principales artères de la ville de Nouakchott.Ould Chrougha a ajouté que le projet de mobilité urbaine de Nouakchott, qui sera mis en œuvre sur 3 ans, va permettre un nouveau modèle de transport, avec des bus qui vont rouler sur des voies dédiées d’une longueur de 51 km. Toutes les moughataas de la ville seront concernées, a-t-il précisé.Le ministre de l’Equipement et des Transports a par ailleurs déclaré que le projet sera doté d’un système intelligent de gestion du trafic, notamment au niveau des principaux carrefours.La cérémonie de lancement de la 1ère phase du projet, s’est déroulée à la place de l’ancien aéroport de Nouakchott, sous la supervision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.