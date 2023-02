Le président de la République nomme par décret un chargé de mission et des conseillers à la Primature

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a nommé, vendredi, un chargé de mission et des conseillers à la Primature.La Présidence a annoncé, vendredi, la nomination par décret, de Sidi Abdallah Mohamed Lemine Saleck, chargé de mission à la Primature.Selon le même décret, trois conseillers à la Primature ont aussi été nommés. Il s’agit de :- Mahjouba Mint Habib, conseillère chargée du suivi et de l’évaluation ;- Mohamed Lemine Ould Hamadi, conseiller chargé de l’économie et des finances ;- Ahmed Ould El Haj, conseiller chargé de l’agriculture et de l’élevage