Mauritanie : Le cancer du sein représente 16% des types de cette maladie (Étude)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Une étude présentée, samedi, par des chercheurs mauritaniens et étrangers, a révélé que le cancer du sein représente 16,58% des autres types de cette maladie en Mauritanie.



L'étude est réalisée sur 11,174 cas, suivis au cours de la dernière décennie au Centre national d'Oncologie de Nouakchott, en collaboration avec les Instituts Pasteur du Maroc et de la Tunisie et un laboratoire de recherche au Portugal.



L’étude a été présentée à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de Nouakchott Al Aasriya.