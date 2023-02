Nouvelles sanctions de l’UE contre Wagner

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'Union européenne a imposé, hier samedi, de nouvelles sanctions contre des personnalités et entités du groupe russe Wagner pour "violations des droits humains.



L’UE a émis des interdictions de voyager à l’encontre de 11 membres du groupe dont 9 en Afrique et 2 autres en Ukraine ainsi que 7 entités affilées à Wagner .



L'Union européenne les a accusés d’avoir violé des droits humains en Centrafrique, au Soudan et au Mali.



Fin 2021, l'Union européenne avait sanctionné le groupe Wagner l’accusant de conduire des "actions de déstabilisation" en Ukraine et en Afrique.