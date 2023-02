Intérieur : réunion préparative des prochaines élections

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministère mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu, samedi soir, avec les responsables de partis politiques, en prélude des prochaines élections régionales et municipales.



Mercredi, le gouvernement a adopté le projet de décret portant convocation du collège électoral, le 13 mai prochain, pour les régionales et municipales.



Le projet de décret a fixé aussi les dates de dépôt et de validité des candidatures, selon le chronogramme de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).