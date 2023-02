Le ministère de la santé appelle au retrait d’un médicament du marché

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministère de la santé a demandé le retrait des lots de TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OPHTALMIC OINTMENT USP 1%, suite à une alerte de l’organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la qualité du médicament.Dans sa circulaire, le ministère de la santé invite les grossistes, répartiteurs et pharmacies à retirer le médicament immédiatement, à compter de la date de la circulaire.Le ministère précise par ailleurs que la direction de la pharmacie doit être informée, dans les 48 heures des quantités retirées et celles restantes au niveau des dépôts pharmaceutiques, des distributeurs et pharmacies.utilisé pour le traitement de la conjonctivite bactérienne ou encore le trachome, le médicament est fabriqué par l’entreprise indienne, Galentic Pharma. Ce dernier a lancé un appel volontaire pour le rappel de plusieurs lots.