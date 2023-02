Le ministère de la santé ordonne la mise en quarantaine du médicament CARBOTOUX

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministère de la santé a ordonné la mise en quarantaine, à titre conservatoire du médicament CARBOTOUX. Il est utilisé contre la toux, pour adultes et enfants.Selon une circulaire du ministère de la santé, le laboratoire PPM, fabriquant du médicament a recommandé un retrait préventif de CARBOTOUX du marché, suite à des suspicions de contrefaçon.La circulaire précise que toutes les versions du médicament, pour enfants et pour adultes sont concernées par la mesure.Il est ainsi demandé aux grossistes répartiteurs et pharmacies de mettre en quarantaine ce médicament, à compter de la date de ladite circulaire.De plus, le ministère demande à être informé des quantités de CARBOTOUX disponibles auprès des entités citées plus haut, dans les 48h.