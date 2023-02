La coalition Espoir de la Mauritanie s’indigne contre « l’exclusion » de la diaspora des listes électorales

ALAKHBAR (Nouakchott) – La coalition Espoir de la Mauritanie, s’est indignée contre « l’exclusion de la diaspora mauritanienne » des listes électorales.D’après le porte-parole de la coalition, Mohamed Sidi Maouloud, les pouvoirs publics et la commission électorale nationale indépendante (CENI), « ont tardé à envoyer des missions pour le recensement de la diaspora mauritanienne, afin qu’elle jouisse de son droit élémentaire à s’inscrire sur les listes électorales ».Le porte-parole de la coalition indique que la lenteur et la négligence, s’ajoutent à « un décret injuste émanant des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères privant la diaspora de son droit, malgré l’existence d’ambassades et de missions diplomatiques dans ces pays ».A travers son porte-parole, la coalition « condamne l’exclusion de la diaspora, empêchée de choisir ses représentants pour la prochaine législature ».