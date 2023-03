L'ex-président Ould A. Aziz, transféré dans un autre lieu de détention

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et son beau fils, Mohamed Ould M'Sabou ont été transférés lundi de l’École de police à une maison privée à Nouakchott.



Mohamed Ould Abdel Aziz et 10 autres personnes, dont ses parents et anciens ministres ont été arrêtés à la veille de leur procès, ouvert le 25 janvier dernier à Nouakchott, pour, entre autres, abus de fonction, blanchiment d’argent et trafic d’influence pendant qu’il était à la tête du pays de 2008 à 2019.



L’ex-président a été ensuite détenu a l’École de police de Nouakchott pendant que ses accuse était retenus dans des appartements de la place.