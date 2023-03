Mauritanie : un parti d’opposition dénonce "le transfert abusif" d'électeurs

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement - Tawassoul (Opposition) a dénoncé, mardi, "le transfert abusif d'électeurs dans des dizaines de communes du pays dont celles de la capitale", Nouakchott.



Dans un communiqué, parvenu à Alakhbar, le parti a donné l’exemple de la commune de Ouad Naga comme "l’un des plus frappants", appelant à une "enquête urgente" sur l’affaire".



Tawassoul a dit "craindre que des personnalités influentes du pouvoir profitent du prolongement du recensement à vocation électorale pour transférer les électeurs et influencer le libre choix de leur représentants".



Le parti a indiqué vouloir "attiré l'attention de l'opinion publique nationale sur les répercussions négatives de ces pratiques sur la transparence du processus électoral".



Mercredi dernier, le gouvernement mauritanien a adopté le projet de décret portant convocation du collège électoral, le 13 mai prochain, pour les prochaines élections régionales et municipales.



Les derniers chiffres de la Commission électorale nationale indépendante de Mauritanie (CENI) font état de 1.517.507 personnes inscrites sur les listes électorales pour une population de 4,5 millions d’habitants.