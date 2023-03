Italie : le chef de l’armée mauritanienne participe à une conférence d’AFRICOM

ALAKHBAR - (Nouakchott) – Le chef d’état-major général des armées mauritaniennes le général de division Mokhtar Bolle Chaabane, participe à une conférence des chefs d'état-major des pays africains et du commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, à Rome en Italie.



La conférence se déroule en présence du commandant de l'AFRICOM, le général Michael Langley et du chef d'état-major interarmées et des armées américaines, le général Mark A. Milley.



En marge de la conférence, le chef des armées mauritaniennes a discuté avec les chefs militaires américains "des relations de coopération militaire entre la Mauritanie et les Etats-Unis d'Amérique".