Libération de 5 prévenus dans une affaire de drogue

ALAKHBAR (Nouakchott) - La justice mauritanienne a libéré cinq prévenus dans une affaire de trafic et de possession de drogue pour absence de preuves, a révélé mercredi une source d’Alakhbar.



Les personnes libérées sont Omar Ahmed Sidi, Mohamed Bamba Ahmed, Ibrahim Hemat Diallo, Moussa Adama Diop et Baba Bechir Kerkoub.



Leurs biens saisis leur a été restitués.



La gendarmerie avait arrêté les prévenus en 2021 et annoncé la saisie d'environ 1,5 tonne de drogue.