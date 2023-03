Mauritanie : 10 ans de prison pour un auteur de traite d’être humain

ALAKHBAR (Nouakchott) - Un tribunal de la wilaya du Tiris Zemmour, dans l'Est de la Mauritanie, a prononcé, le mercredi 1 mars, une peine de 10 ans de prison ferme contre un reconnu coupable de traite d’être humain et d'abus d’une situation de vulnérabilité.



Le condamné, Bezeid Ould Mahmoud Ould Haibat, âgé de 63 ans, va payer cinq millions d'ouguiyas d’amende.



Il doit aussi verser dix millions d'ouguiyas d'indemnisation à sa victime.



La victime, Mohamed Ould Laqhdaf, âgée aujourd’hui de 40 ans, avait disparu pendant 20 ans avant d'être retrouvée en janvier dernier chez l’homme qui l’exploitait abusivement.



Pendant que sa famille n'avait plus de ses nouvelles, la victime s'occupait du bétail de son maitre sans salaire et n’était pas autorisé à quitter ce dernier.



Ce cas de traite d’être humain et d'abus d’une situation de vulnérabilité a été détecté et porté à la justice par SOS Esclave, une ONG locale qui milite contre l’esclavage en Mauritanie.