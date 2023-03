Démarrage du conseil des ministres à Néma

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le conseil des ministres a démarré ses travaux, à Néma, capitale du Hodh Chargui. Il est attendu que les ministres de l’Equipement, de la Santé, de l’Elevage et de l’Agriculture tiennent une conférence de presse pour commenter les résultats du conseil.Après la ville de Rosso, début février, c’est autour de Néma d’abriter la réunion hebdomadaire du gouvernement. Depuis que le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est au pouvoir, le conseil des ministres n’a été décentralisé qu’à deux reprises.D’après nos sources, des dossiers du ministère de la Santé, de l’Agriculture et de l’Elevage seront traités au cours de la réunion. Les mêmes sources indiquent qu’un décret portant création d’un établissement public de santé à Bassiknou devrait être examiné et adopté.